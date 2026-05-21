A Berlino, la moglie e i quattro figli di un cittadino statunitense affetto dal virus Ebola sono stati trasferiti all’ospedale Charité. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa tedesca dpa. Il trasporto si è svolto con un convoglio e i familiari sono stati ricoverati in condizioni non specificate. L’ospedale ha dichiarato di aver preso in carico i pazienti e di seguire le procedure sanitarie standard.

La moglie e i quattro figli di un cittadino Usa contagiato dal virus Ebola sono stati trasportati all’ ospedale Charité di Berlino, in Germania, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca dpa. Sono stati ricoverati nel reparto speciale di isolamento dell’ospedale universitario, fa sapere il Ministero federale della Salute. Ciò a seguito di una richiesta di assistenza da parte delle autorità statunitensi. Il padre, un medico, aveva c ontratto il virus nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto riferito, anche i suoi familiari si erano recati lì in precedenza. Il ministero ha dichiarato che, fino a poco tempo fa, non presentavano sintomi ed erano risultati negativi ai test. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, ricoverati a Berlino moglie e figli di cittadino Usa affetto da Ebola: il convoglio verso l'ospedale

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