Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’ambasciatore russo a Berlino dopo aver ricevuto segnalazioni di minacce dirette dalla Russia contro obiettivi sul territorio tedesco. La decisione è stata comunicata in risposta a queste dichiarazioni, considerate inaccettabili. Nel frattempo, si avvicina l’approvazione del prestito dell’Unione Europea a favore di Kiev.

Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’ ambasciatore russo a Berlino in seguito alle “ minacce dirette della Russia contro obiettivi in Germania”. Il riferimento è alla lista, pubblicata dalla Difesa di Mosca, di 21 aziende europee impegnate nella produzione di componenti per droni destinati all’Ucraina e quindi indicate come obiettivi militari. Nell’elenco figurano anche tre aziende con sede in Germania (la DaVinci Avia GmbH e la Airlogix, entrambe nell’area di Monaco di Baviera, nonché il produttore di motori 3W Professional a Hanau, in Assia). Le minacce “sono un tentativo di indebolire il nostro sostegno all’Ucraina e la nostra determinazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Berlino convoca l’ambasciatore russo: “Minacce inaccettabili a obiettivi in Germania”. Verso ok al prestito Ue a Kiev

Notizie correlate

Berlino convoca l’ambasciatore russo: “Minacce verso obiettivi in Germania”. Ma il post resta un misteroBerlino, 20 aprile 2026 - Sale la tensione tra Mosca e Berlino, la Germania ha convocato l'ambasciatore russo per protestare contro "minacce dirette...

Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino, per protestare alla luce di "minacce dirette" su obiettivi in Germania.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'; Israele convoca ambasciatore italiano dopo parole di Tajani a Beirut; ++ Israele convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro Tajani ++; Tajani in Libano: Basta attacchi ai civili. E Israele convoca l’ambasciatore italiano.

Berlino convoca l’ambasciatore russo: Minacce verso obiettivi in Germania. Ma il post resta un misteroBerlino, 20 aprile 2026 - Sale la tensione tra Mosca e Berlino, la Germania ha convocato l'ambasciatore russo per protestare contro minacce dirette provenienti dalla Russia contro obiettivi in ... quotidiano.net

Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'(ANSA) - BERLINO, 20 APR - Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino, per protestare alla luce di ... notizie.tiscali.it

Oggi il vertice convocato da Macron con i Paesi interessati al piano di sminamento dello Stretto strategico. Berlino, però, chiede il mandato delle Nazioni Unite. L’America studia il programma assicurativo sulle navi. di @TaralloCarlo x.com

Il Coordinamento Autori e Autrici convoca l'Assemblea generale del settore Cinema e Audiovisivo Appuntamento martedì 21 aprile ore 10 al Teatro Argentina di Roma per proseguire la mobilitazione: uniti per il futuro del cinema italiano Il Coordinamento Autor facebook