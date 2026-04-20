Il ministero degli Esteri tedesco ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore russo a Berlino a causa di dichiarazioni ritenute minacciose nei confronti di obiettivi in Germania. La comunicazione non specifica i dettagli delle minacce o le fonti precise, limitandosi a confermare l’episodio senza fornire ulteriori informazioni. La decisione si inserisce in un quadro di crescente tensione tra i due paesi, senza che siano stati divulgati altri particolari pubblici.

Berlino, 20 aprile 2026 - Sale la tensione tra Mosca e Berlino, la Germania ha convocato l'ambasciatore russo per protestare contro "minacce dirette provenienti dalla Russia" contro "obiettivi in Germania", ha dichiarato il ministero degli Esteri tedesco, non entrando nel merito. Le minacce "sono un tentativo di minare il nostro sostegno all'Ucraina e di mettere alla prova la nostra unità", si legge in un post del ministero su X. "La nostra risposta è chiara: non ci faremo intimidire. Tali minacce e ogni forma di spionaggio in Germania sono assolutamente inaccettabili". Per dare una risposta al misterioso post del ministero degli...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Berlino convoca l’ambasciatore russo: “Minacce verso obiettivi in Germania”. Ma il post resta un mistero

Notizie correlate

Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino, per protestare alla luce di "minacce dirette" su obiettivi in Germania.

Nuova legge su Cinema e Audiovisivo: verso un testo unico, ma resta il mistero sulla ripartizione dei fondiIl settore cinematografico e audiovisivo italiano versa in una crisi profonda, a causa delle conseguenze dello “scandalo Tax Credit” e dal fallito...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'; Israele convoca ambasciatore italiano dopo parole di Tajani a Beirut; ++ Israele convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro Tajani ++; Tajani in Libano: Basta attacchi ai civili. E Israele convoca l’ambasciatore italiano.

Berlino convoca l’ambasciatore russo: Minacce verso obiettivi in Germania. Ma il post resta un misteroBerlino, 20 aprile 2026 - Sale la tensione tra Mosca e Berlino, la Germania ha convocato l'ambasciatore russo per protestare contro minacce dirette provenienti dalla Russia contro obiettivi in ... quotidiano.net

Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'(ANSA) - BERLINO, 20 APR - Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino, per protestare alla luce di ... notizie.tiscali.it

Oggi il vertice convocato da Macron con i Paesi interessati al piano di sminamento dello Stretto strategico. Berlino, però, chiede il mandato delle Nazioni Unite. L’America studia il programma assicurativo sulle navi. di @TaralloCarlo x.com

Il Coordinamento Autori e Autrici convoca l'Assemblea generale del settore Cinema e Audiovisivo Appuntamento martedì 21 aprile ore 10 al Teatro Argentina di Roma per proseguire la mobilitazione: uniti per il futuro del cinema italiano Il Coordinamento Autor facebook