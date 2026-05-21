In Germania, l’opposizione parlamentare ha presentato al Bundestag una richiesta ufficiale per creare una commissione d’inchiesta sulla distruzione dei gasdotti Nord Stream. La proposta, riportata dalla Berliner Zeitung, proviene dal partito di destra Alternative per la Germania (AfD). Ora spetta al Bundestag decidere se autorizzare l’istituzione della commissione, che dovrà fare chiarezza sui dettagli legati al sabotaggio dei gasdotti.

In Germania l’opposizione chiede di fare luce sul sabotaggio del Nord Stream. La richiesta, come riporta la Berliner Zeitung, proviene da Alternative für Deutschland ( Afd ), che ha depositato al Bundestag la richiesta formale per istituire una commissione d’inchiesta sulla distruzione dei gasdotti. L’obiettivo è fare finalmente chiarezza su chi ordinò, chi eseguì e – soprattutto – chi sapeva, prima che il 26 settembre 2022 tre dei quattro condotti saltassero in aria nel Baltico. Per attivare una commissione d’inchiesta ai sensi dell’articolo 44 della Legge fondamentale tedesca serve il sostegno di almeno un quarto dei deputati del Bundestag. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Germania e Nord Stream: l’AfD chiede una commissione d’inchiesta, ora tocca al Bundestag autorizzarla

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ADF in Germania vi spazzerà via. State impoverendo la Germania finanziando i corrotti nazisti dell' #Ucraina che hanno sabotato Nord Stream che vi portava energia a basso costo dalla #Russia. Siete la causa del disastro economico oggi in Germania. x.com

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