L' Ast e l' incubo licenziamento per 35 autisti Sud Chiama Nord chiede una nuova Commissione

L'azienda ha ottenuto una proroga fino al 31 marzo per la procedura di licenziamento di 35 autisti interinali, richiesta dai sindacati e accolta dall'impresa. Nel frattempo, un'associazione del territorio ha chiesto l'istituzione di una nuova Commissione per affrontare la situazione, sottolineando la necessità di un intervento più immediato. La questione riguarda la gestione dei licenziamenti e le misure da adottare per i lavoratori coinvolti.

La missiva del deputato Giuseppe Lombardo a 24 ore dalla protesta di Palermo. "Situazione grave" “La proroga al 31 marzo del termine relativo alla procedura di licenziamento che coinvolge 35 lavoratori interinali di Ast, richiesta dalle organizzazioni sindacali e accolta dall’azienda, conferma ancora una volta quanto fosse necessaria e non più rinviabile la seduta della IV Commissione che avevamo chiesto”. Lo dichiara il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Pippo Lombardo, intervenendo sulla vicenda che riguarda l’Azienda Siciliana Trasporti. “Quello che sta accadendo dimostra in modo evidente che l’annullamento della seduta da parte del presidente Carta è stato un atto grave e incomprensibile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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