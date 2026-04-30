Sanità pugliese in rosso ira del centrodestra | Ora una commissione d’inchiesta

La sanità pugliese presenta un disavanzo di 369 milioni di euro nel bilancio del 2025, situazione che ha suscitato le critiche del centrodestra, che chiede l’istituzione di una commissione d’inchiesta. La regione, nota per aver mantenuto i conti in ordine, si trova ora a dover affrontare un deficit che potrebbe ricadere su famiglie e lavoratori, con un aumento dell’addizionale Irpef come possibile conseguenza. La questione ha acceso un dibattito tra le forze politiche locali.

La Puglia dei conti in ordine resta una promessa mancata. E adesso il prezzo rischiano di pagarlo famiglie e lavoratori, chiamati a coprire con l’aumento dell’addizionale Irpef una falla da 369 milioni di euro apertasi nei bilanci della sanità regionale nel 2025. Una cifra pesantissima che spalanca la porta a una fase commissariale e impone alla Regione di presentarsi ai ministeri dell’Economia e della Salute con un piano credibile per rientrare dal disavanzo. Dal centrodestra arriva una denuncia netta. “La Puglia è in un vicolo cieco”, il j’accuse espresso in una nota congiunta dai gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Puglia e Misto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanità pugliese in rosso, ira del centrodestra: “Ora una commissione d’inchiesta” Notizie correlate Leggi anche: Scandalo del plasma. Commissione d’inchiesta, stallo nel centrodestra. E calano le donazioni Sanità pugliese in rosso, il buco rischiano di pagarlo i cittadini. Pagliaro (FdI): “Faremo le barricate”Il sistema sanitario della Puglia continua a restare al centro del confronto politico e istituzionale dopo l’emergere di un disavanzo nei conti del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità pugliese: I cittadini devono entrare nella stanza dei conti, occorre subito un comitato civico di controllo; Il Governo pronto a commissariare la sanità pugliese; IL BUCO DELLA SANITÀ PUGLIESE AL VAGLIO DEI MINISTERI, DECARO COMMISSARIO AD ACTA; Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medio. Sanità pugliese in rosso, ira del centrodestra: Ora una commissione d’inchiestaVoragine da 369 milioni nella sanità regionale, rischio commissariamento. La coalizione accusa Decaro: zero chiarezza su sprechi e responsabilità ... ilgiornale.it Bilanci sanità, il «buco» delle Asl scende a 360 milioni. In rosso i Policlinici di Bari e FoggiaIl deficit finale è leggermente più basso rispetto ai 369 milioni attesi, ma la ripartizione delle perdite cambia anche per effetto dell’applicazione del fondo di riequilibrio da 250 milioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it TeleRama. . Sanità pugliese, scontro sul buco da 369 milioni. Il centrodestra chiede una commissione d’indagine e accusa la giunta Decaro di non aver chiarito le responsabilità. Nel mirino anche l’aumento dell’Irpef. - facebook.com facebook