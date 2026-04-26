Ancona Comics & Games da record | dopo il boom di sabato la domenica corre verso il tutto esaurito

Ancona Comics & Games ha registrato un record di affluenza nella prima giornata, sabato 25 aprile, con oltre 6.000 persone presenti. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e variegata, con persone di tutte le età che hanno invaso i padiglioni e le aree all’aperto. La giornata si è conclusa con un grande successo, portando l’edizione 2026 al livello più alto di presenza finora mai registrato. La domenica si avvia verso il tutto esaurito.

ANCONA – Un’invasione colorata, pacifica e senza precedenti. La prima giornata di Ancona Comics & Games, andata in scena sabato 25 aprile, ha polverizzato ogni record della manifestazione: oltre 6mila presenze registrate in un solo giorno, consacrando l’edizione 2026 come la più partecipata di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Luca Ward avvisa tutti: «All'Ancona Comics & Games... Pronto a scatenare l'inferno» (VIDEO)ANCONA - Sabato 25 aprile il popolare Luca Ward, attore e doppiatore rimasto celebre per aver prestato la propria voce a “Il Gladiatore” Russel... La Mole diventa la "cittadella geek": torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum BamANCONA – Due giorni per cambiare dimensione e tuffarsi tra fumetti, videogiochi, cultura pop e nostalgia degli anni Ottanta e Novanta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ancona Comics & Games torna alla Mole Vanvitelliana; Arriva Ancona Comics Games, il 25 e 26 aprile alla Mole Vanvitelliana; Luca Ward avvisa tutti: All'Ancona Comics & Games... Pronto a scatenare l'inferno (VIDEO); Ancona Comics & Games, la Mole diventa capitale del fantastico: tra gli ospiti c’è anche Luca Ward. Luca Ward avvisa tutti: «All'Ancona Comics & Games... Pronto a scatenare l'inferno» (VIDEO)L'attore, noto in particolar modo per le sue qualità di doppiatore, tanto da aver prestato la voce a Il Gladiatore interpretato da Russel Crowe, dà appuntamento a tutti quanti alla Mole Vanvitellian ... anconatoday.it Arriva Ancona Comics Games, il 25 e 26 aprile alla Mole Vanvitelliana(ANSA) - ANCONA, 23 APR - L'indole umana è sempre con il naso all'insú e l'eco del successo di Artemis II, la missione che proprio questo aprile ha portato l'umanità a orbitare intorno alla Luna, rico ... msn.com Un assaggio del primo giorno dell’Ancona Comics & Games! È stato incredibile, grazie! Ci vediamo domani #fieredelfumetto #anconacomicsandgames #molevanvitelliana - facebook.com facebook