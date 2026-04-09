Nel Varesotto, il settore agricolo sta vivendo un momento di crescita significativa, con un aumento del numero di giovani e donne coinvolti. La situazione si distingue per un incremento dell’occupazione nel comparto, che supera le difficoltà economiche precedenti. Questi dati fotografano un settore in movimento, con nuovi protagonisti che contribuiscono a rinnovare il panorama agricolo locale.

Il settore agricolo nel Varesotto mostra una vitalità inattesa, superando le difficoltà economiche grazie a un forte incremento dell’occupazione e all’ingresso di nuovi protagonisti. I dati relativi alla fine del 2025 delineano un comparto composto da 1.570 imprese con oltre 2.300 lavoratori impiegati, segnando un aumento del 4,3% degli addetti nonostante il numero totale di aziende sia rimasto sostanzialmente stabile, con una lieve flessione dello 0,7%. L’evoluzione verso modelli aziendali moderni. Non si tratta più della vecchia agricoltura di sussistenza che caratterizzava le campagne lombarde. La dinamicità del settore, che genera un valore aggiunto di 170 milioni di euro pesando per lo 0,6% sul totale della provincia, indica una transizione verso strutture produttive più solide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varesotto: l’agricoltura corre con giovani e donne verso il boom

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