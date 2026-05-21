Genova si prende l’Europa delle STEM | l' incredibile primato delle nostre scuole che volano in Lituania

A Genova, scuole, docenti, dirigenti e studenti si preparano a partecipare alla finale europea di ‘Science on Stage’ in Lituania. Un gruppo rappresentativo della città ha incontrato la sindaca e l’assessora ai servizi educativi per condividere i dettagli del viaggio, che li vedrà protagonisti di un importante evento dedicato alle STEM. La partecipazione di questa delegazione dimostra il ruolo di rilievo che le scuole genovesi stanno assumendo nel panorama europeo di settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui