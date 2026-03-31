Pulsar il tour itinerante delle Stem parte da Milano | studenti imprese e università a confronto sul lavoro che cambia

È iniziato a Milano il tour del progetto Pulsar – Festival delle Stem, un evento itinerante che coinvolge studenti, imprese e università. L'iniziativa è stata ideata da Iliad e organizzata dalla redazione di Open, con l’obiettivo di approfondire le trasformazioni nel mondo del lavoro legate alle discipline Stem. La manifestazione si svolge in diverse tappe, portando sul palco vari attori del settore.

È partito da Milano il tour itinerante del progetto Pulsar – Festival delle Stem, ideato da Iliad e organizzato dalla redazione di Open. L’iniziativa, che ha preso il via ufficialmente il 10 marzo con l’ evento di lancio all’Ara Pacis, punta ad avvicinare studenti e studentesse alle Stem, con un format che mette insieme scuole, istituzioni e mondo produttivo. Il calendario prevede sei tappe in altrettante città italiane, con l’obiettivo di rendere le discipline scientifiche e tecnologiche più accessibili e attrattive, superando stereotipi e barriere ancora diffuse. A scuola tra workshop e confronto con il mondo dell’università. La tappa milanese si è aperta a Rozzano, all’Istituto di Istruzione Superiore Italo Calvino, con i saluti del sindaco Mattia Ferretti e della dirigente scolastica Maria Paola Minetti. 🔗 Leggi su Open.online

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