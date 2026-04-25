Due persone sono state fermate dopo un episodio di violenza avvenuto a Savignano sul Rubicone. Secondo quanto riferito, l’aggressione ha coinvolto un uomo che è stato colpito con una mazza e ferito con un coltello, in seguito a una lite. La polizia ha arrestato i sospettati sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Savignano sul Rubicone (Cesena), 25 aprile 2026 – Un’aggressione brutale a colpi di mazza e con un grosso coltello. Una lite per futili motivi sfociata in un tentato omicidio. E proprio con questa accusa i carabinieri ha sottoposto a fermo due cittadini di nazionalità marocchina. Si è chiuso così il cerchio delle indagini della militari della Compagnia di Cesenatico, coordinati dalla Procura della Repubblica di Forlì, sui due presunti responsabili di una violenta aggressione che era avvenuta il 30 marzo scorso a Savignano sul Rubicone, ai danni di un uomo di origine albanese. L’aggressione davanti a un bar. L’aggressione si era consumata nel corso della serata davanti ad un bar del paese, a poca distanza dalla via Emilia, vicino al fiume Rubicone, dove solitamente si ritrovano molti stranieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio a Savignano, botte con una mazza e coltellate dopo la lite: 2 fermati

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