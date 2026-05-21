Genova 7 misure cautelari | indagati per corruzione negli appalti Questura

A Genova sono state emesse sette misure cautelari nell'ambito di un'indagine su corruzione legata agli appalti della Questura. Le autorità hanno accertato che alcuni funzionari avrebbero gonfiato i costi per lavori relativi alle caserme e alla Questura stessa. Sono in corso verifiche sui regali e favori ricevuti in cambio di decisioni favorevoli. L'indagine si concentra sulle modalità con cui venivano gestiti e alterati i valori delle commesse pubbliche.

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? Domande chiave Come venivano gonfiati i prezzi per le caserme e la Questura?. Quali regali hanno ricevuto i funzionari in cambio dei favori?. Chi ha scoperto il sistema degli appalti suddivisi sotto i 40mila euro?. Quante altre persone sono coinvolte nel sistema di corruzione scoperto?.? In Breve Esposto del nuovo provveditore alle opere pubbliche ha svelato anomalie nei bandi.. Appalti suddivisi sotto i 40mila euro per eludere le gare pubbliche.. Imprenditori Ghio, Deriu, Badalacco, Carbonaro e Bocconi richiesti ai domiciliari.. Indagine coinvolge circa venti persone tra cui l'ex provveditore Roberto Ferrazza.. La Procura di Genova ha richiesto sette misure cautelari per un sistema di corruzione legato agli appalti della Questura, tra cui due arresti in carcere e cinque ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, 7 misure cautelari: indagati per corruzione negli appalti Questura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Corruzione negli appalti pubblici, appello della Procura sulle misure cautelari per 31 indagatiLa Procura di Santa Maria Capua Vetere presenta ricorso al tribunale del Riesame nei confronti di 31 persone - imprenditori, tecnici e professionisti... Appalti e corruzione a Sorrento, in corso notifica misure cautelariTempo di lettura: 2 minutiA distanza di quasi un mese dagli interrogatori preventivi disposti nell’ambito dell’inchiesta sul presunto sistema di... Inchiesta sugli appalti in questura a Genova, chiesto il carcere per due poliziottiAccusati a vario titolo di associazione a delinquere, peculato e truffa. I pm: Domiciliari per quattro imprenditori ... ilsecoloxix.it Appalti per la Questura in cambio di favori, chiesto arresto alto dirigente a GenovaLa Procura di Genova ha chiesto sette misure cautelari, di cui due in carcere e cinque ai domiciliari per i pubblici ufficiali e gli imprenditori coinvolti nell'inchiesta sugli appalti in Questura in ... ansa.it