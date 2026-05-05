Corruzione negli appalti pubblici appello della Procura sulle misure cautelari per 31 indagati

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha presentato un ricorso al tribunale del Riesame per 31 persone, tra imprenditori, tecnici e professionisti, coinvolte in un’indagine della Guardia di Finanza. L’indagine riguarda presunte tangenti legate all’assegnazione di appalti pubblici. Le misure cautelari sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere presenta ricorso al tribunale del Riesame nei confronti di 31 persone - imprenditori, tecnici e professionisti - coinvolti in una maxi indagine della guardia di finanza su presunte mazzette per gli appalti.La decima sezione del Tribunale del Riesame ha.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Corruzione e truffa su fondi pubblici: misure cautelari per un pubblico ufficiale e due imprenditoriTempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il... Inchiesta appalti Fiumicino, revocate le misure cautelari per tutti gli indagatiFiumicino, 13 marzo 2026 – Si chiude la fase delle restrizioni della libertà personale per i coinvolti nell’inchiesta che ha interessato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gestire il rischio corruttivo negli appalti pubblici: tavola rotonda il 5 maggio a Foggia; Busia: Corruzione, non esiste modica quantità; Rischio corruzione negli appalti: seminario con i Comuni sciolti per mafia; Mirko Pellegrini, sequestrato il tesoro di 'Mr Asfalto'. È accusato di corruzione negli appalti per le strade. Appalti e rischio corruzione, a Foggia giornata di formazione con ANAC e ANCIUna giornata di formazione dedicata alla gestione del rischio corruttivo negli appalti pubblici. Si terrà martedì 5 maggio 2026, dalle ... immediato.net Gestione del rischio corruttivo negli appalti: il punto con i Comuni sciolti per mafiaSi terrà martedì 5 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Prefettura di Foggia, l’incontro formativo dal titolo Gestire il rischio corruttivo negli appalti: un nuovo impegno per amministra ... foggiatoday.it Rischio corruzione negli appalti: seminario con i Comuni sciolti per mafia - facebook.com facebook Prossimi appuntamenti | Il rischio corruzione negli enti locali - Convegno il 19 maggio 2026 a Roma: anticorruzione.it/-/il-rischio-c… #AnacNazionale x.com