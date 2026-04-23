Arresto cardiaco fatale negli under 50 in uno studio la caccia ai geni della morte improvvisa

Uno studio si concentra sull’identificazione delle cause genetico-molecolari legate ai casi di morte improvvisa tra persone sotto i 50 anni. L’obiettivo è prevenire futuri decessi nelle famiglie di coloro che sono deceduti improvvisamente a causa di arresto cardiaco fuori ospedale. La ricerca si focalizza sulla ricerca di fattori genetici che possano spiegare questa condizione fatale.

(Adnkronos) – Prevenire nuove morti improvvise nelle famiglie degli under 50 uccisi da un arresto cardiaco extraospedaliero, individuandone le cause genetico-molecolari. E' questo l'obiettivo dello studio 'GenetiCA', promosso e condotto dalla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia con la collaborazione di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Il progetto, che ha ottenuto un. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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