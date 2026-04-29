Il 29 aprile, al Golf Club dell'Olgiata di Roma, si svolgerà un evento dedicato al lancio di Genesis, che presenta ufficialmente in Italia la sua gamma di veicoli elettrici. Durante la giornata saranno esposti i modelli GV60, GV70 e G80, segnando il debutto del marchio nel mercato italiano. L'iniziativa combina il fascino del golf con l'attenzione per le nuove tecnologie automobilistiche, attirando appassionati e operatori del settore.

? Cosa sapere Genesis lancia la gamma elettrica al Golf Club dell'Olgiata di Roma il 29 aprile.. L'evento sportivo introduce in Italia i nuovi modelli GV60, GV70 e G80.. Oggi, 29 aprile 2026, il Golf Club dell’Olgiata a Roma ospita la seconda tappa della Genesis European Golf Cup, un circuito che vede coinvolti circa 80 golfisti per ogni tappe e che segna il consolidamento del marchio premium del Gruppo Hyundai nel territorio italiano. L’iniziativa sportiva non rappresenta soltanto un evento agonistico, ma funge da piattaforma strategica per presentare la gamma di vetture appena disponibili per l’acquisto in Italia. Il percorso europeo, che conta sei sedi distribuite in quattro nazioni, ha già il suo debutto a Padova nelle settimane precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golf e lusso a Roma: Genesis sfida il campo per il debutto in Italia

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