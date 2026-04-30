È morto uno dei protagonisti più innovativi della biologia contemporanea, noto per il suo lavoro nel campo della genomica. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nel mondo scientifico, che ricordano il suo contributo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie. Rappuoli ha sottolineato come la rivoluzione genomica continui a guidare le generazioni future e che l’uso di dati e intelligenza artificiale accelera questa evoluzione.

“La morte di Craig Venter segna la scomparsa di uno dei protagonisti più innovativi della biologia contemporanea, ma soprattutto richiama con forza una direzione che oggi è più attuale che mai: utilizzare la conoscenza del genoma per costruire soluzioni concrete per la salute umana”. Così Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, interviene sulla scomparsa di J. Craig Venter. “Nel 1995 Craig Venter pubblicò il primo genoma completo di un organismo vivente. Era una tecnologia rivoluzionaria e all’epoca nessuno aveva mai visto un genoma intero. Quando lessi quel lavoro capii immediatamente che si apriva una possibilità nuova anche per il mio campo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morte di J. Craig Venter, Rappuoli: "La rivoluzione della genomica guida le nuove generazioni e accelera con dati e intelligenza artificiale"

Notizie correlate

Craig Venter, è morto il pioniere della genomica umanaSi è spento a 79 anni Craig Venter, ha dato un contributo importante alla ricerca scientifica e biologica sul genoma umano Terribile scomparsa nel...

Addio a Craig Venter: muore il pioniere della genomica moderna? Cosa sapere Il biologo Craig Venter muore a 79 anni il 30 aprile 2026 a La Jolla.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Craig Venter, scienziato imprenditore pioniere del genoma; Addio a Craig Venter, il pioniere che riscrisse il codice della vita; Craig Venter è morto: lo scienziato aveva letto il genoma umano e creato la vita artificiale; Morto Craig Venter, sfidò il Progetto Genoma Umano.

Morte di J. Craig Venter, Rappuoli: La rivoluzione della genomica guida le nuove generazioni e accelera con dati e intelligenza artificialeLa morte di Craig Venter segna la scomparsa di uno dei protagonisti più innovativi della biologia contemporanea, ma soprattutto richiama con forza una direzione che oggi è più attuale che mai: ... ilgiornale.it

È morto Craig Venter: fu il primo a sequenziare il genoma umanoScopri la vita di J. Craig Venter e il suo impatto sul sequenziamento del genoma; è morto Venter, una figura iconica della scienza. Questo articolo ... Leggi tutto ... msn.com

MORTE SUL LAVORO DI YASSINE BOUSSENNA A NOCERA INFERIORE, 6 INDAGATI Sono 6 gli indagati per la morte di Yassine Bousenna, il 17enne di nazionalità marocchina deceduto sul lavoro l'11 aprile 2025 a Nocera Inferiore, in un'azienda di sma - facebook.com facebook