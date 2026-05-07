Banca Generali | utile a 126,4 milioni e raccolta su +28% nel trimestre

Nel primo trimestre, la banca ha registrato un utile di 126,4 milioni di euro, con una crescita del 28% nella raccolta complessiva. Sono stati annunciati dettagli sull'acquisizione di una società irlandese e sul suo impatto sulla redditività futura. Inoltre, si analizza la differenza tra l'utile ricorrente e il profitto totale, senza includere giudizi o interpretazioni.

? Cosa scoprirai Come influirà l'acquisizione della società irlandese sulla redditività futura?. Perché l'utile ricorrente si discosta così tanto dal profitto totale?. Chi guiderà il passaggio generazionale dei clienti con i nuovi professionisti?. Come verrà gestito il piano per raggiungere 6,5 miliardi di raccolta?.? In Breve Utile ricorrente a 93,5 milioni di euro con crescita del 7,5% annua.. Obiettivo raccolta netta annua fissato a 6,5 miliardi di euro.. Piano di reclutamento senior per gestire il passaggio generazionale dei clienti.. Collaborazione con Intermonte e acquisizione società ETF in Irlanda..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca Generali: utile a 126,4 milioni e raccolta su +28% nel trimestre Notizie correlate La raccolta di Banca Generali raddoppia a 725 milioni nel mese di marzoBanca Generali ha realizzato a marzo una raccolta netta pari a 725 milioni, in crescita del 101% su base annua. Banca di Ripatransone: utile a 3,2 milioni e balzo della raccolta? Cosa sapere Banca di Ripatransone registra utile netto di 3,247 milioni di euro nel bilancio 2025. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Banca Generali debutta nel 2026 con utili record e raccolta oltre le attese; L'utile di Banca Generali sale a 126 milioni nel trimestre (+15%); Banca Generali, nel primo trimestre utile record. Offerta per il 75% della piattaforma di Etf Investlinx; Banca Generali: risultati oltre le attese, record su utile, raccolta e masse gestite. Banca Generali oltre le attese, utile a 126 milioni di euro. Boom della raccolta nettaBanca Generali registra nel primo trimestre 2026 una raccolta netta pari a 1,9 miliardi di euro, in crescita del 28% su base annua e miglior risultato di sempre per l'avvio d'anno ... affaritaliani.it Banca Generali: +14,6% utile record a 126,4 mln, oltre atteseUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Banca Generali, Q1 2026: utile a €126,4 mln (+14,6%) nel Q1 2026: masse a €120,2 mld e raccolta a €1,9 mld (+28%) x.com Banca Generali chiude il primo trimestre 2026 con utile netto a 126,4 milioni di euro (+15%) e ricavi a 279,6 milioni (+11,6%). La raccolta netta raggiunge 1,9 miliardi nel trimestre e 2,8 miliardi da inizio anno. Il gruppo rafforza il perimetro internazionale con l’of - facebook.com facebook