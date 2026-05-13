Nissan arrivano effetti piano ristrutturazione su utile operativo e perdite
Nissan ha annunciato che il suo recente piano di ristrutturazione sta incidendo sui risultati finanziari, con un impatto sull’utile operativo e sulle perdite. Le misure adottate hanno portato a variazioni significative nei numeri del gruppo, influenzando i bilanci recenti. La società ha comunicato i dettagli di queste modifiche, evidenziando come le azioni di ristrutturazione abbiano modificato la situazione economica complessiva.
(Adnkronos) – Arrivano gli effetti del pesante piano di ristrutturazione di Nissan:rispetto all'esercizio precedente, la casa giapponese infatti ha ridotto le perdite del 20% nell'esercizio finanziario 2025 (da aprile 2025 a marzo 2026 inclusi) registrando un rosso di 533,1 miliardi di yen (2,885 miliardi di euro). "In un contesto operativo globale complesso, caratterizzato da pressioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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