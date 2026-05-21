Generali | utile netto normalizzato 1° trimestre in aumento a 1,3 miliardi

Nel primo trimestre del 2026, la compagnia assicurativa ha registrato un utile netto normalizzato di 1,3 miliardi di euro, con un incremento rispetto ai periodi precedenti. I dati evidenziano una crescita diffusa dei principali indicatori economici, mentre la posizione patrimoniale si mantiene solida. La società ha comunicato i risultati ufficiali relativi ai primi tre mesi dell’anno, confermando un andamento positivo e stabile. Nessuna variazione rispetto al periodo antecedente è stata indicata nel comunicato ufficiale.

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Generali ha chiuso il primo trimestre 2026 con una crescita robusta e diffusa dei principali indicatori economici, accompagnata da una solida posizione patrimoniale. La performance trimestrale conferma la traiettoria di sviluppo del Gruppo, sostenuta dal contributo positivo di tutti i segmenti di business e da una raccolta in deciso aumento, nonostante un contesto reso più complesso dall'impatto degli eventi catastrofali sul comparto Danni. "I risultati del Gruppo del primo trimestre 2026 confermano il successo dell’implementazione del nostro piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, con... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Generali: utile netto normalizzato 1° trimestre in aumento a 1,3 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GME Q4 2025 Recap - Gamestop Swing Trade Plan going forward from here Sullo stesso argomento Eni: utile netto 1° trimestre supera attese a 1,3 miliardi euroEni ha chiuso il primo trimestre con risultati migliori delle attese, grazie alla solida performance messa a segno da tutte le sue divisioni e dal... Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile... Generali, utile a 1,3 miliardi (+5,2%) a risultato operativo a 2,2 miliardi (+8,1%). Su Unicredit valutiamo tutte le opportunitàAnche in una crisi simile a quella del 2008 saremo in grado di fare profitti, ha detto il cfo Borean. I premi lordi crescono a 28,2 miliardi (+6,8%), spinti sia dal settore danni (+5,8%) che dal bus ... corriere.it Generali, operativo +8,1% e utile normalizzato oltre le atteseGenerali supera le attese nel 1° trimestre 2026: utile netto in lieve calo ma premi e operativo in forte crescita ... it.blastingnews.com