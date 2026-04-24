Eni utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, la società ha registrato un utile netto rettificato di circa 1,3 miliardi di euro. I dati mostrano un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo le comunicazioni ufficiali dell'azienda. La relazione trimestrale evidenzia anche un aumento dei ricavi e una riduzione dei costi operativi rispetto ai trimestri precedenti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sui fattori che hanno determinato questa performance.

Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile netto a 1,071 miliardi (-9%) e l'utile operativo proforma adjusted a 3,536 miliardi (-4%) e l'utile netto ante imposte adjusted a 2,378 miliardi (-13%). Lo rende noto la società dopo il via lbera ai conti da parte del cda. La produzione di petrolio e gas ha registrato nel primo trimestre 2026 una robusta crescita del 9%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026 Notizie correlate Eni: l’utile netto del 4° trimestre è lievitato a 1,2 miliardi (+35%)Eni ha chiuso il quarto trimestre con una solida crescita della produzione e della redditività. Eni accelera nel quarto trimestre. Utile a 5 miliardiEni archivia il 2025 con risultati "strutturalmente solidi" nonostante un contesto incerto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026; Old Second Bancorp Inc: utile netto rettificato di 26,0 milioni di dollari nel primo trimestre 2026, EPS diluito rettificato a 0,49 dollari; Farmers National Banc: utile netto rettificato e ricavi in crescita nel primo trimestre; Cochlear taglia la guidance sull'utile netto rettificato per l'esercizio 2026 a 290-330 milioni di dollari australiani. Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile netto a 1,071 miliardi (-9%) e l'utile operativo pr ... ansa.it Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardiEni rivede al rialzo il piano di riacquisto delle azioni proprie che è incrementato di circa il 90% a 2,8 miliardi di euro. (ANSA) ... ansa.it Trasporto aereo in difficoltà, Gela offre la via del biojet L’impianto Eni produce 400 mila tonnellate l’anno di carburante per l'aviazione. Il sindaco: «Il governo investa qui per garantire autonomia energetica» Leggi l’articolo completo di Maria Concetta Goldini a - facebook.com facebook Piano Mattei, altra sberla al governo Meloni dagli eredi del fondatore ENI: “Non usi il cognome, è una scatola vuota". La diffida è un altro colpo alla propaganda del governo x.com