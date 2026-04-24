Eni | utile netto 1° trimestre supera attese a 1,3 miliardi euro

Nel primo trimestre, l'azienda ha registrato un utile netto di 1,3 miliardi di euro, superando le stime degli analisti. I risultati sono stati determinati dalla buona performance di tutte le divisioni e dalla strategia satellitare adottata dal gruppo, che ha contribuito a migliorare l’efficienza operativa e la solidità finanziaria. La guida del gruppo è affidata a un amministratore delegato.

Eni ha chiuso il primo trimestre con risultati migliori delle attese, grazie alla solida performance messa a segno da tutte le sue divisioni e dal successo della strategia satellitare, che ha garantito efficienza operativa e solidità finanziaria al Gruppo guidato da Claudio Descalzi. Eni ha anche rivisto al rialzo l’outlook, promettendo anche ritorni per gli azionisti. I risultati del 1° trimestre. Il 1° trimestre si è chiuso com un utile netto di 1,3 miliardi di euro, al di sopra del consensus degli analisti che indicava un risultato di 1,29 miliardi, nonostante il contesto caratterizzato da incertezza ed elevata volatilità dei prezzi. La produzione E&P è cresciuta del 9% rispetto al 2025 a 1,8 mln boe g.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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