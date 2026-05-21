Generali primo trimestre 2026 | premi a 28,2 miliardi e New Business Value +19%
Nel primo trimestre del 2026, il gruppo Generali ha registrato un aumento dei premi assicurativi, che hanno raggiunto i 28,2 miliardi di euro, e un incremento del 19% nel valore del nuovo business. La società ha comunicato ufficialmente i propri risultati finanziari, evidenziando una crescita su tutti i fronti. I dati includono anche una variazione positiva in diverse aree di attività, senza indicare eventuali dettagli relativi a singoli segmenti o mercati specifici.
Il gruppo Generali archivia il primo trimestre del 2026 con risultati in crescita su tutti i fronti, come comunicato dalla compagnia con una nota sui propri risultati finanziari.Premi e raccolta in aumentoI premi lordi raggiungono 28,2 miliardi di euro, in crescita del 6,8 per cento rispetto allo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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