Generali primo trimestre 2026 | premi a 28,2 miliardi e New Business Value +19%

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo Generali ha registrato un aumento dei premi assicurativi, che hanno raggiunto i 28,2 miliardi di euro, e un incremento del 19% nel valore del nuovo business. La società ha comunicato ufficialmente i propri risultati finanziari, evidenziando una crescita su tutti i fronti. I dati includono anche una variazione positiva in diverse aree di attività, senza indicare eventuali dettagli relativi a singoli segmenti o mercati specifici.

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