Allianz Italia apre il 2026 in crescita | premi a 4,5 miliardi nel primo trimestre

Allianz Italia ha concluso il primo trimestre del 2026 con un incremento nei premi assicurativi, raggiungendo i 4,5 miliardi di euro. I dati mostrano una crescita sia nel settore Vita sia in quello Danni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia ha registrato un avvio d’anno con risultati positivi, confermando un trend di sviluppo nel mercato assicurativo italiano.

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Zes Unica, intesa Governo-Bei: più credito e investimenti. Sbarra: Passo importante per la crescita del Sud Avvio d’anno positivo per Allianz Italia, che chiude il primo trimestre del 2026 con risultati in crescita sia nel comparto Vita sia nei Danni. La compagnia ha registrato premi complessivi pari a 4,5 miliardi di euro, in aumento del 17,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, al netto dell’effetto legato alla cessione della partecipazione nella joint venture di bancassurance con UniCredit. In crescita anche il risultato operativo, salito a 387 milioni di euro, con un incremento del 20,6%, sostenuto dalla buona performance tecnica del comparto Danni e dall’espansione del business Vita & Wealth Management.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Technogym, continua la crescita nel primo trimestre del 2026 Eni, utile netto rettificato a 1,3 miliardi nel primo trimestre 2026Eni chiude il primo trimestre del 2026 con l'utile netto rettificato a 1,302 miliardi di euro in calo dell'8% sullo stesso periodo del 2025, l'utile... Temi più discussi: Allianz Trade pubblica il Sustainability Handbook 2026; Jannik Sinner all’evento Allianz a Roma dedicato al campione di tennis; Allianz: utili record senza precedenti; Jannik Sinner insieme ad Allianz a Roma in occasione degli Internazionali d'Italia. Rockin’ 1000 arriva a Torino! Sabato 30 maggio 2026 l’Allianz Stadium ospiterà l’unica data italiana del concerto con mille musicisti sul palco e gli special guest Elio e le Storie Tese. eventi.comune.torino.it/calendario/roc… x.com Allianz accende i Giochi paralimpici: il colosso assicurativo accompagnerà il viaggio della fiamma e ospiterà Casa Italia a MilanoMILANO – Visti dal 47esimo piano della Torre Allianz, i tetti di Milano sembrano realizzati con i mattoncini delle costruzioni per bambini. Quassù nel mezzo di City Life durante i Giochi paralimpici ... ilmessaggero.it Allianz porta l’alta cucina sul tetto di Roma: apre QUIDL’operazione, parte della strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo tedesco, consolida la sinergia già vincente con il team dello chef Enrico Bartolini, il cuoco più stellato d ... esquire.com