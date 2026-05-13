Allianz Italia apre il 2026 in crescita | premi a 4,5 miliardi nel primo trimestre

Da ildenaro.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allianz Italia ha concluso il primo trimestre del 2026 con un incremento nei premi assicurativi, raggiungendo i 4,5 miliardi di euro. I dati mostrano una crescita sia nel settore Vita sia in quello Danni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia ha registrato un avvio d’anno con risultati positivi, confermando un trend di sviluppo nel mercato assicurativo italiano.

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Zes Unica, intesa Governo-Bei: più credito e investimenti. Sbarra: Passo importante per la crescita del Sud Avvio d’anno positivo per Allianz Italia, che chiude il primo trimestre del 2026 con risultati in crescita sia nel comparto Vita sia nei Danni. La compagnia ha registrato premi complessivi pari a 4,5 miliardi di euro, in aumento del 17,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, al netto dell’effetto legato alla cessione della partecipazione nella joint venture di bancassurance con UniCredit. In crescita anche il risultato operativo, salito a 387 milioni di euro, con un incremento del 20,6%, sostenuto dalla buona performance tecnica del comparto Danni e dall’espansione del business Vita & Wealth Management.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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