Primo Maggio in Campania | il lavoro delle donne tra gender gap ufficiale e sommerso

Il Primo Maggio in Campania richiama cinque toni diversi di bianco e nero, con il rosa come colore predominante che rappresenta il lavoro femminile ancora difficile da valorizzare. Sono stati registrati dati ufficiali sul divario di genere nel mercato del lavoro, mentre molte donne svolgono attività non riconosciute formalmente. La giornata evidenzia le disparità tra le posizioni riconosciute e quelle invisibili nel mondo del lavoro locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Primo Maggio in Campania ha cinque sfumature diverse di bianco e nero ed un colore dominante: il rosa del lavoro che fatica ad emergere. È la fotografia di una regione in cui la festa dei lavoratori resta, per metà della popolazione, una promessa incompiuta. La geografia dell’occupazione femminile disegna gerarchie nette. A guidare è Salerno, con un tasso che sfiora il 39%, il più alto della regione. Nella Piana del Sele, l’agroindustria e l’università tengono in piedi un’occupazione più stabile: 26-28mila euro per un’impiegata, oltre 50mila per le poche dirigenti che sfidano il soffitto di cristallo. Il gender pay gap graffia, ma meno che altrove.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Primo Maggio in Campania: il lavoro delle donne tra gender gap ufficiale e sommerso Notizie correlate Leggi anche: 1 maggio: una festa del lavoro tra precariato, poca sicurezza e gender gap Lavoro, sempre meno donne leader. L’Italia soffre il gender gapRoma, 5 marzo 2026 - Cresce l’occupazione femminile, ma non abbastanza da colmare il divario con gli uomini e con l’Europa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli; Primo maggio, apertura straordinaria dei musei più belli: quali visitare a Napoli e Campania; Le piazze del Primo Maggio; Campania, ponte del 1° maggio: guida agli eventi fino al 3 maggio 2026. Primo Maggio: Sgambati, lavoro dignitoso significa applicare i contrattiLavoro dignitoso significa applicazione dei contratti che preservano e garantiscono salari adeguati e tutele; lavoro dignitoso significa contrastare l'illegalità sui nostri territori, la diffusione d ... ansa.it Primo Maggio, Fico e Saggese: Sicurezza sul lavoro priorità della Regione CampaniaStampa La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell’azione di governo della Regione Campania. Ogni infortunio grave, ogni malattia professional ... salernonotizie.it Sky tg24. . “Un Primo maggio importantissimo questo qui a Marghera con i sindacati uniti in una piazza unitaria. Importante per difendere la dignità del lavoro che é ancora troppo povero e precario”. L’ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein - facebook.com facebook Buon Primo Maggio a chi lavora e a chi lo sta ancora cercando. A chi produce e contribuisce ogni giorno allo sviluppo dell’Italia. Continua il nostro impegno per costruire una Nazione migliore. Buon Primo Maggio, Italia. x.com