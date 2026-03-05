In Italia, il numero di donne che ricoprono ruoli di leadership rimane basso, nonostante un aumento complessivo dell’occupazione femminile. La situazione evidenzia un divario persistente rispetto agli uomini e alle medie europee, anche se ci sono segnali di miglioramento. La crescita occupazionale femminile non basta a ridurre le differenze di genere nel mondo del lavoro.

Roma, 5 marzo 2026 - Cresce l’occupazione femminile, ma non abbastanza da colmare il divario con gli uomini e con l’Europa. È questa la fotografia, fatta insieme di luci e ombre, che emerge dai più recenti dati sul lavoro delle donne in Italia. Nel 2024 il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il 53,3%, un segnale positivo, ma ancora molto distante sia dal 70% maschile sia dalla media europea delle donne, che supera il 70%. In altre parole, il mercato del lavoro italiano continua a tenere una parte importante del capitale umano femminile ai margini o comunque in una posizione di svantaggio. Il ritardo non è solo quantitativo, ma anche qualitativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoro, sempre meno donne leader. L'Italia soffre il gender gap

