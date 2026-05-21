Gazzaniga il candidato sindaco Antonio Baleri | Le priorità per il paese

Da bergamonews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicinano le elezioni comunali a Gazzaniga, con le votazioni previste per il 24 e 25 maggio. Il candidato sindaco Antonio Baleri ha presentato le sue proposte, indicando le priorità per il paese. La campagna elettorale si sta svolgendo tra incontri pubblici e dibattiti, con i diversi candidati che illustrano i programmi e le strategie per il futuro del comune. Le liste in corsa si stanno preparando per le prossime settimane, mentre i cittadini si avviano alle urne per scegliere il nuovo sindaco.

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Si avvicinano le elezioni amministrative a Gazzaniga. Alle comunali del 24 e 25 maggio le liste in campo sono due: da una parte “Gazzaniga Protagonista” guidata dal candidato sindaco Antonio Baleri e dall’altra “Centrodestra unito Merici candidato sindaco”, che punta sul candidato sindaco Angelo Merici. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO ANTONIO BALERI – “GAZZANIGA PROTAGONISTA”. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi perché vedo un comune lontano dai cittadini fermo e incapace di proporre soluzioni ai problemi, a partire da quello della sicurezza per arrivare al confronto e all’ascolto dei cittadini. Quali sono le sue priorità per il Paese? Le priorità sono la sicurezza, il decoro, il sostegno alle imprese e al commercio con la sosta di cortesia a 30 minuti e un piano parcheggi in centro paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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