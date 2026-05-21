Una denuncia proveniente da Gaza descrive violenze e abusi nei confronti di attivisti della Flotilla. Secondo quanto riferito, donne e anziani sarebbero stati picchiati, alcuni con catene alle caviglie, e sarebbero stati vittime di umiliazioni. La denuncia segnala anche episodi di abusi sessuali durante le interazioni con le forze coinvolte. La vicenda ha suscitato reazioni internazionali, mentre le autorità coinvolte non hanno ancora commentato ufficialmente.

Botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazioni e anche abusi sessuali. Dal racconto degli attivisti della Flotilla rilasciati oggi da Israele emergono i dettagli delle violenze subite dopo l'ultimo abbordaggio delle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. «Ci pestavano e ci dicevano 'Welcome to Israel» racconta, con gli occhi lucidi, il deputato del M5S Dario Carotenuto all’arrivo allo scalo di Fiumicino assieme al giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Sono loro i primi due italiani ad aver fatto ritorno a casa: gli altri atterreranno in tarda serata negli scali di Roma e Milano Malpensa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gaza, denuncia choc contro Israele: “Donne picchiate, anziani feriti e abusi sessuali sugli attivisti della Flotilla”

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