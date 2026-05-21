Gaza bloccata la Flotilla | fermi 32 attivisti tra cui un deputato M5S

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La marina israeliana ha fermato una flottiglia diretta a Gaza, bloccando 32 attivisti tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Tra i fermati ci sono 29 cittadini italiani, di cui alcuni sono attivisti noti per le loro manifestazioni di solidarietà con la Striscia. La nave è stata intercettata nel Mediterraneo, e i fermati sono stati condotti in porti israeliani. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alle modalità del rilascio o alle eventuali accuse.

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? Domande chiave Chi sono i 29 attivisti italiani fermati dalla marina israeliana?. Come reagirà il governo italiano per il sequestro del deputato?. Perché le immagini di Ben Gvir hanno scatenato nuove polemiche?. Quali conseguenze legali internazionali colpiranno Israele per l'operazione?.? In Breve Intercettazione avvenuta il 19 maggio 2026 contro la nave Karsi-i Sabadab.. Tra i fermati figurano il giornalista Alessandro Mantovani e l'attivista Ruggero Zeni.. Tra gli attivisti catturati risultano 29 cittadini italiani e tre residenti.. Trasferimento degli attivisti verso il porto di Ashdod tramite corvetta militare.. Il 19 maggio 2026 la marina militare israeliana ha intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che puntavano verso Gaza, fermando anche l’ultima nave denominata Karsi-i Sabadab. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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