Flotilla gli attivisti in prigione dopo l’assalto di Ben Gvir | Espulsione in 24 ore Il deputato M5S Carotenuto via da Israele stasera – La diretta

Dopo che il ministro di ultradestra ha mostrato un video in cui umiliava pubblicamente i membri della Flotilla, aumenta la preoccupazione internazionale per la sorte degli attivisti arrestati in Israele. Le autorità israeliane hanno comunicato che alcuni di loro potrebbero essere espulsi entro 24 ore. Nel frattempo, un deputato del Movimento 5 Stelle sta lasciando il paese questa sera, mentre cresce l’attenzione sulle modalità e sui tempi delle operazioni di detenzione. La vicenda si svolge in un contesto di tensione crescente e di attenzione globale.

Dopo il video con cui il ministro di ultradestra Itamar Ben Gvir ha umiliato in mondovisione i membri della Flotilla, crescono lo sgomento e le pressioni internazionali perché si arrivi quanto prima alla liberazione delle decine di attivisti trattenuti in Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dalla provocazione di Ben Gvir, pur specificando che «Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza». E ha aggiunto di aver dato istruzione alle autorità competenti di « espellere i provocatori il prima possibile». 🔗 Leggi su Open.online

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Greta Thunberg chiede la liberazione dei due attivisti della Flotilla detenuti in Israele

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