Nel tardo pomeriggio di oggi, un miagolio proveniente da un’auto in sosta ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia locale in un comune toscano. Dopo aver verificato la provenienza del suono, gli agenti hanno scoperto un gattino rimasto incastrato nel motore dell’auto. Con l’ausilio di attrezzi specifici, gli agenti hanno estratto con cautela il piccolo animale, che è stato successivamente affidato alle cure di un servizio veterinario.

Figline e Incisa Valdarno, 21 maggio 2026 - Un miagolio insistente proveniente da un’auto in sosta ha fatto scattare, nel pomeriggio di oggi, un delicato intervento di soccorso animale da parte della Polizia locale di Figline e Incisa Valdarno. A raccontarlo è il comandante Alessandro Belardi, che ha voluto ringraziare i suoi agenti intervenuti e i cittadini che hanno collaborato al salvataggio. Il Miagolio e l'Intervento. L’episodio è avvenuto intorno alle 16,40 in via della Vetreria: alcuni passanti hanno segnalato alla Centrale operativa il forte miagolio proveniente dall’interno di un'auto parcheggiata lungo la strada. La pattuglia in servizio è stata immediatamente inviata sul posto; una volta arrivati, gli agenti sono riusciti a rintracciare in poco tempo il proprietario del veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gattino incastrato nel motore di un’auto: salvato dalla polizia municipale

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