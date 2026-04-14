I residenti di Padova hanno assistito a un intervento di soccorso ieri sera, intorno alle 19.00, in Corso Stati Uniti. Un gattino si era infilato nel vano motore di un’auto, rischiando di essere schiacciato o bruciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto l’animale e lo hanno messo in salvo. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi passava, stupito dalla rapidità dell’intervento.

Un piccolo felino è stato messo in salvo ieri sera, il 13 aprile, intorno alle ore 19.00, dopo essersi infilato nel vano motore di un’auto in Corso Stati Uniti a Padova. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato all’ingresso della tangenziale sud della città, a seguito della segnalazione di una conducente che ha avvertito rumori inquietanti provenienti dalla parte anteriore del veicolo. La reazione tempestiva davanti alla tangenziale sud. Il pericolo si è manifestato quando la donna al volante ha percepito i lamenti del cucciolo intrappolato nella meccanica dell’autovettura. Per evitare che l’animale subisse danni irreparabili a causa delle parti in movimento o finisse sotto le ruote, la proprietaria ha deciso di arrestare immediatamente la marcia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, miracolo in tangenziale: gattino salvato dal motore dell’auto

Sente un lamento dal cofano dell'auto e chiama i pompieri: in salvo un gattinoSe la donna al volante non avesse udito i suoi lamenti, probabilmente la sorte di un cucciolo di gatto sarebbe stata segnata.

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