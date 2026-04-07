Anziana stava per consegnare 20mila euro tra soldi e gioielli ad un truffatore | arrestato 26enne

Un'anziana stava per consegnare 20 mila euro in contanti e gioielli a un uomo che si era presentato come un falso carabiniere. La donna aveva preparato la borsa con i beni per la transazione, che avrebbe concluso con il truffatore di 26 anni. L'uomo era stato arrestato prima che potesse portare a termine la truffa, che prevedeva la richiesta di denaro e oggetti come parte di un inganno.

Fondamentale è stato il ritorno a casa del figlio che ha capito tutto allertando i Carabinieri. Il fatto è avvenuto a Campello sul Clitunno Una borsa con gioielli per un valore di 20 mila euro e 280 euro in contanti stava per finire nelle mani di uno truffatore-sciacallo che aveva messo in piedi la classica truffa del finto carabiniere. La vittima era un'anziana signora di quasi 80 anni, residente a Campello sul Clitunno, a cui il truffatore aveva fatto credere che la sua auto fosse stata utilizzata per compiere un furto in una gioielleria e che la consegna dei gioielli si rendesse necessaria al fine di consentire l’esecuzione di un confronto tra quelli asportati e quelli in suo possesso, escludendo così un suo coinvolgimento nell’attività illecita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Anziana derubata in Piazza Prealpi: la telefonata e l’arrivo del complice che si fa consegnare gioielli e soldi Spilla 30mila euro di gioielli e denaro ad un'anziana, arrestato in stazioneLo scorso 27 febbraio, personale della Squadra Mobile della Questura di Rovigo, durante lo svolgimento di mirati servizi di prevenzione e contrasto... Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere a Livorno, il video dell'arresto: stava per farsi consegnare 15mila euro; Truffa del finto carabiniere, 37enne arrestato; Livorno, carabinieri arrestano 40enne per tentata truffa su un'anziana; Finto carabiniere arrestato da quelli veri. Finto carabiniere arrestato da quelli veriLIVORNO: L'uomo, 37 anni, stava per mettere a segno una truffa ai danni di un'anziana donna indotta con l'inganno a consegnare soldi e gioielli ... toscanamedianews.it Truffa del finto nipote: anziana derubata di oro e contanti per quasi 10mila euroUna donna di 86 anni è stata raggirata a Matino da un malvivente che, spacciandosi per un parente, l'ha convinta a consegnare risparmi e preziosi a una complice per aiutare il proprio padre in diffico ... lecceprima.it Liratv. . Anziana salvata, via telefono, da soffocamento "Stava per trasformarsi in tragedia il pranzo della vigilia di Pasqua per una donna anziana: stava per soffocare, ma é stata salvata, via telefono" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #118 #eseipro - facebook.com facebook