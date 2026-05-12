A Catanzaro, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un’anziana. Secondo quanto riferito, il vicino dell’abitazione ha notato dal balcone alcuni comportamenti sospetti del truffatore e ha avvisato le forze dell’ordine. Il truffatore aveva ideato un piano per simulare un intervento delle autorità, tentando di convincere l’anziana a consegnare gioielli e denaro.

? Domande chiave Come ha fatto il vicino a capire l'inganno dal balcone?. Quale piano dettagliato ha usato il truffatore per simulare l'autorità?. Perché il sospettato utilizzava un veicolo con targa estera e telaio alterato?. Cosa rischia ora l'uomo arrestato per la truffa al quartiere Gagliano?.? In Breve Arresto in flagranza avvenuto il 4 maggio 2026 nel quartiere Gagliano di Catanzaro.. Il sospetto napoletano ha usato un veicolo con targa estera e telaio alterato.. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il 6 maggio.. Accuse per il truffatore includono tentata truffa aggravata, ricettazione e falsità materiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, arrestato truffatore: il vicino salva l’anziana dai gioielli

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