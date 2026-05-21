Una donna di Garlasco ha presentato una denuncia contro alcuni media e un investigatore privato, accusandoli di aver promosso una campagna denigratoria nei suoi confronti. La denuncia riguarda accuse di diffamazione e di aver manipolato le informazioni diffuse pubblicamente. Tra gli elementi oggetto di contestazione, ci sono le dichiarazioni di un testimone che ha parlato di una borsa pesante, la cui presenza avrebbe avuto un ruolo importante nelle indagini. Le autorità stanno valutando le accuse e le prove presentate.

? Punti chiave Chi sono i soggetti accusati di aver orchestrato la campagna denigratoria?. Cosa nascondeva la borsa pesante citata dal super testimone?. Perché la famiglia Cappa accusa i media di frode processuale?. Quali prove contengono gli audio inviati dalla sorella di Stefania?.? In Breve Denunce estese a decine di giornalisti, blogger e youtuber per attacchi mediatici sistematici.. Testimone Muschitta ha inizialmente riferito la presenza di Stefania Cappa vicino a Garlasco.. Audio di Paola Cappa inviati a Francesco Chiesa Soprani acquisiti dalla Procura.. Canale di Tromello oggetto di lavori di dragaggio nel maggio 2025.. Stefania Cappa ha presentato denunce per diffamazione aggravata contro l’avvocato di Alberto Stasi, l’inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe e l’ex maresciallo dei Carabinieri Francesco Marchetto a Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, Stefania Cappa denuncia media e investigatore: accuse gravi

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Delitto di Garlasco, Stefania Cappa querela l'avvocato di Alberto Stasi

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