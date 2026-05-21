Garlasco parla il padre di Andrea Sempio al Tg1 | ‘Mio figlio è innocente’

Da ildifforme.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 che suo figlio era con lui al momento dei fatti e che quindi non ha ucciso Chiara Poggi. Ha ribadito con fermezza che il proprio figlio è innocente, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua dichiarazione si aggiunge alle voci della famiglia che chiedono di chiarire la posizione di Andrea Sempio nel caso. La vicenda giudiziaria prosegue con indagini e processi in corso.

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”Stava con me, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”. Sono queste le parole che Giuseppe Sempio pronuncia al TG1 per rimarcare l’innocenza del figlio In un’intervista esclusiva al Tg1il padre di Andrea Sempio, unico indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Pavia per il caso Garlasco,continua a dichiarare in modo fermo l’innocenza del figlio. “Mio figlio è innocente” ripete spesso e in modo agitato davanti alle telecamere Giuseppe Sempio. L’uomo rompe il silenzio pronunciando parole che si riassumono con la sua dichiarazione più forte: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”. Tra le poche parole pronunciate, prosegue continuando a sottolineare che Andrea Sempio quel giorno stava con lui: “Il giorno in cui è stata uccisa Chiara Poggi stava con me”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: «Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi»

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