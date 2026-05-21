Garlasco padre di Sempio prova a difendere il figlio | Innocente non uccise Chiara Poggi quel giorno era con me - VIDEO
Nel contesto dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, il padre di un giovane coinvolto ha dichiarato al Tg1 che suo figlio è innocente e che era con lui il giorno del delitto. L'uomo ha contestato le accuse rivolte al figlio, che ora risulta essere un nuovo indagato nel caso. La vicenda riguarda l'omicidio avvenuto a Garlasco e si sono susseguite diverse dichiarazioni di famiglia nel tentativo di dimostrare l'estraneità del giovane.
Intervistato al Tg1 Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, ha ribadito l'innocenza del figlio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Ma la Procura di Pavia ha raccolto ben 21 elementi a suo carico, dalle tracce biologiche rinvenute sotto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Delitto Garlasco: Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo - Unomattina 01/05/2026
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Il delitto di #Garlasco: al Tg1 parla il padre di Andrea #Sempio: Mio figlio è innocente – dice – il giorno in cui è stata uccisa Chiara #Poggi era con me, poi è andato a Vigevano. #Tg1 Roberta Ferrari x.com
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