Garlasco padre di Sempio prova a difendere il figlio | Innocente non uccise Chiara Poggi quel giorno era con me - VIDEO

Nel contesto dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, il padre di un giovane coinvolto ha dichiarato al Tg1 che suo figlio è innocente e che era con lui il giorno del delitto. L'uomo ha contestato le accuse rivolte al figlio, che ora risulta essere un nuovo indagato nel caso. La vicenda riguarda l'omicidio avvenuto a Garlasco e si sono susseguite diverse dichiarazioni di famiglia nel tentativo di dimostrare l'estraneità del giovane.

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