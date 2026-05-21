Nel 2014, durante dichiarazioni spontanee, Alberto Stasi aveva fatto un paragone tra il contenuto del suo computer e uno scontrino. In quella occasione, aveva spiegato che i dati presenti sul suo pc rappresentavano una traccia di ciò che aveva fatto, come una ricevuta di un acquisto. Le sue parole sono state riprese in un contesto legale, poco prima della sua condanna, e sono state oggetto di discussione nel processo in corso.

Durante il processo di appello del 2014 sul delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha reso alcune dichiarazioni spontanee. L’ex fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato per il delitto, ha usato il paragone con uno scontrino per spiegare quanto accaduto al suo pc, che aveva consegnato ai carabinieri per gli accertamenti tecnici. Il paragone di Stasi tra il suo pc e uno scontrino La precisazione di Alberto Stasi sui pedali scambiati Le dichiarazioni spontanee nel processo su Garlasco del 2014 Il paragone di Stasi tra il suo pc e uno scontrino Alberto Stasi, durante il processo di appello del 2014 sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, ha citato uno scontrino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, le parole di Stasi sui pedali e il pc poco prima della condanna: il paragone con lo scontrino

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Garlasco, Alberto Stasi colpevole o innocente La versione della criminologa Barbara Fabbroni

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