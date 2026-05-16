Lo scontrino… Garlasco spunta l’audio di Stasi | lo diceva prima della condanna

È stato reso pubblico un audio inedito relativo a Garlasco, trasmesso durante la puntata di Quarto Grado. La registrazione include dichiarazioni di Alberto Stasi risalenti al periodo prima della sentenza definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. La conversazione non era mai stata diffusa prima e ha suscitato interesse tra gli spettatori. La registrazione si concentra su un breve commento di Stasi riguardo a uno scontrino, senza ulteriori dettagli contestuali.

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