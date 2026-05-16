Lo scontrino… Garlasco spunta l’audio di Stasi | lo diceva prima della condanna
È stato reso pubblico un audio inedito relativo a Garlasco, trasmesso durante la puntata di Quarto Grado. La registrazione include dichiarazioni di Alberto Stasi risalenti al periodo prima della sentenza definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. La conversazione non era mai stata diffusa prima e ha suscitato interesse tra gli spettatori. La registrazione si concentra su un breve commento di Stasi riguardo a uno scontrino, senza ulteriori dettagli contestuali.
Audio inedito su Garlasco: cosa contiene la registrazione trasmessa a Quarto Grado. Un audio finora non diffuso pubblicamente riporta al centro dell’attenzione le dichiarazioni rilasciate da Alberto Stasi prima della condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. La registrazione è stata mandata in onda durante la trasmissione Quarto Grado e documenta un passaggio in aula in cui l’allora imputato ribadisce la propria estraneità ai fatti legati al delitto di Garlasco. Le dichiarazioni in aula: il riferimento al rapporto con Chiara Poggi. Nell’audio, Stasi richiama l’attenzione sul legame con la vittima, contestando alcuni aspetti dell’impianto accusatorio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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