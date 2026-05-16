Un audio inedito. L'appello finale di Alberto Stasi prima della condanna. A Quarto Grado va in onda una clip che inevitabilmente fa riflettere su quanto accaduto a l'unico condannato, finora, per l'omicidio di Chiara Poggi. Durante l’udienza prima della condanna, Alberto Stasi ha letto uno sfogo accorato ribadendo la sua innocenza nell’omicidio di Chiara Poggi. "Si dimentica sempre che Chiara non era una sconosciuta per me. Non si è mai detto nulla di questo", ha esordito, criticando un’impostazione accusatoria che "dimentica il tutto e si concentra solo sui dettagli". L’imputato ha ricordato gli anni di processi e accuse "di tutti i colori". E qui arriva l'affondo: "E in questi sette anni e mezzo, otto quasi, ne ho viste di tutti i colori, lo devo dire purtroppo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'audio inedito di Alberto Stasi prima della condanna: "Come con lo scontrino..."

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: I Poggi lo hanno preso di mira

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