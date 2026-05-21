garlasco le gemelle cappa chiedono atti inchiesta sempio

Le gemelle Cappa hanno presentato una richiesta al Tribunale di Pavia per ottenere atti relativi all'inchiesta Sempio. Questa richiesta si aggiunge a diverse denunce già presentate dalle parti coinvolte. Le istanze sono state depositate in un procedimento giudiziario in corso, che riguarda specifici aspetti dell'indagine. La decisione sulla richiesta spetta ora all'ufficio giudiziario competente, mentre le parti attendono eventuali sviluppi processuali.

Le gemelle Cappa, insieme alla madre, Maria Rosa Poggi, hanno chiesto di accedere agli atti dell’inchiesta su Andrea Sempioal Tribunale di Pavia. Negli ultimi mesi la cronaca nera è tornata monopolio del caso Garlasco dopo che le intercettazioni di Sempio sono state rese note. Così le cugine e la zia (paterna) di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, hanno presentato una richiesta di accesso gli atti perrecuperare verbali, consulenze e accertamenti che sono già a disposizione dei legali dell’indagato, della famiglia Poggi e dei difensori si Alberto Stasi (condannato per l’omicidio). Non solo, secondo quanto riportaRepubblica, gli avvocati delle gemelle Cappa avrebbero ottenuto dal Comando provinciale di Milano lecopie forensi dei dispositivi sequestrati nel corso della nuova inchiesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Caso Garlasco, anche le gemelle Cappa chiedono gli atti sullinchiesta Sempio

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