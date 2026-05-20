Garlasco anche le gemelle Cappa chiedono gli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio | Un’operazione per ristabilire la verità

A Garlasco, le gemelle Paola e Stefania Cappa, insieme alla madre Maria Rosa Poggi, hanno presentato una richiesta per visionare gli atti dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Questa richiesta si aggiunge a quella già avanzata da Alberto Stasi, anch’egli coinvolto nel caso. Andrea Sempio è attualmente indagato per il reato di omicidio, e le richieste di accesso agli atti sono state fatte per verificare i documenti relativi alle indagini.

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