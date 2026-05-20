Garlasco anche le gemelle Cappa chiedono gli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio | Un’operazione per ristabilire la verità
A Garlasco, le gemelle Paola e Stefania Cappa, insieme alla madre Maria Rosa Poggi, hanno presentato una richiesta per visionare gli atti dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Questa richiesta si aggiunge a quella già avanzata da Alberto Stasi, anch’egli coinvolto nel caso. Andrea Sempio è attualmente indagato per il reato di omicidio, e le richieste di accesso agli atti sono state fatte per verificare i documenti relativi alle indagini.
Dopo Alberto Stasi, anche le gemelle Paola e Stefania Cappa, insieme alla madre Maria Rosa Poggi, hanno chiesto di poter consultare gli atti dell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007. Una mossa che va letta nel solco delle iniziative intraprese da mesi dai loro legali: « Un’operazione per ristabilire la verità e in piena coerenza con le denunce già presentate», sottolinea a la Repubblica l’avvocato Antonio Marino. Nelle scorse settimane la Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul 38enne, mentre per il delitto era già stato condannato in via definitiva Stasi, ex fidanzato della vittima. 🔗 Leggi su Open.online
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Anche le gemelle Paola e Stefania Cappa e la loro madre, Maria Rosa Poggi, hanno chiesto accesso agli atti dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio della cugina e nipote Chiara Poggi accaduto a Garlasco nell'agosto del 2007. Fonte : x.com
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