Garlasco le Cappa chiedono di leggere gli atti dell’inchiesta su Sempio

Le sorelle gemelle e la madre della vittima hanno depositato una richiesta di accesso agli atti della recente inchiesta riguardante il delitto di Garlasco. La richiesta riguarda i documenti relativi alle indagini condotte sulla morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 all’età di 26 anni. Le parti coinvolte sono parenti stretti della vittima, e l’istanza è stata presentata nelle ultime settimane. La nuova indagine ha portato all’apertura di procedimenti giudiziari che coinvolgono diverse persone.

La famiglia Cappa ha chiesto l’accesso agli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L’istanza è stata presentata dalle gemelle Paola e Stefania e da loro madre Maria Rosa Poggi, rispettivamente cugine e zia della vittima, Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, quando aveva 26 anni. L’iniziativa, spiega l’avvocato Antonio Marino, che rappresenta le Cappa, è “un’operazione per ristabilire la verità ed è in perfetta linea di coerenza con la batteria di denunce, a spanne più di una cinquantina, sul tavolo della Procura di Milano”. Dalle parole del legale sembra che la famiglia voglia valutare se sussistano gli estremi per presentare una denuncia per calunnia ai propri danni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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