Dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio per Garlasco spuntano dei messaggi tra la mamma e il vigile del fuoco

Da virgilio.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco: lo scontrino del parcheggio che sostiene l’alibi di Andrea Sempio torna sotto esame. Analisi del traffico telefonico e nuove consulenze medico-legali potrebbero mettere in dubbio la sua versione. Gli inquirenti rivalutano inoltre tempi e dinamica dell’omicidio. Garlasco, l'alibi di Andrea Sempio Lo scontrino e i messaggi sospetti Le nuove consulenze: revisione di orari e dinamica Garlasco, l’alibi di Andrea Sempio Lo scontrino del parcheggio, da anni considerato uno degli elementi chiave a sostegno dell’alibi di Andrea Sempio, torna al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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