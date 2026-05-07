A Garlasco, la versione fornita da Andrea Sempio sull'alibi basato su uno scontrino sembra essere messa in discussione dopo che sono emersi alcuni messaggi scambiati tra lui e una donna. Le comunicazioni potrebbero indicare che lo scontrino non appartiene a lui, ma potrebbe essere riconducibile alla madre. Le autorità stanno indagando anche su una possibile relazione con un’altra persona, e ulteriori dettagli sono ancora in fase di analisi.

Lo scontrino, discusso alibi di Andrea Sempio, resta al centro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Secondo la versione fornita dal l’indagato, sarebbe la prova concreta che la mattina del 13 agosto 2007 non si trovava a Garlasco, ma a Vigevano per acquistare un libro. Tra gli indizi raccolti dalla Procura di Pavia ci sarebbe però uno scambio di sms tra Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, e il pompiere Antonio Bugada, definito il presunto amante, all’epoca, della donna. In questi messaggi ci sarebbe scritto che lo scontrino del parcheggio di Vigevano non apparterrebbe ad Andrea Sempio. Delitto di Garlasco, lo scontrino sarebbe...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, l'alibi dello scontrino di Sempio scricchiola: potrebbe essere della madre, la pista dell'amante

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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