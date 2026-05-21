Una donna ha presentato denuncia per istigazione a delinquere, accusando di essere vittima di una campagna denigratoria. Secondo la sua versione, ci sarebbero state azioni tese a screditarla pubblicamente. L’avvocato dell’accusatrice ha affermato che la famiglia coinvolta avrebbe un interesse a verificare la correttezza di quanto accaduto. La vicenda riguarda una serie di accuse e controaccuse che coinvolgono diverse parti, con un’attenzione particolare alle dinamiche legali e alle dichiarazioni dei protagonisti.

"Istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata". Ne è convinta Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, che ha sporto denuncia su quella che definisce una martellante campagna denigratoria su Garlasco portata avanti dai media. La querela, finita sul tavolo del pm di Milano Antonio Pansa, "è stata presentata avvalendosi delle risultanze di un'attività svolta da una società investigativa appositamente ingaggiata già nell'autunno scorso. Riguarda reati procedibili a querela e anche ipotesi di reato procedibili d'ufficio", spiega l'avvocato Antonio Marino., I legali di Stefania Cappa contesterebbero anche profili di frode e depistaggio nel procedimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la denuncia di Stefania Cappa per istigazione a delinquere: "Su di me campagna denigratoria"

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Garlasco News: Nuove Intercettazioni di Stefania Cappa e le 50 Querele (o esposti)

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