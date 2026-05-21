Il padre di Andrea Sempio ha parlato al Tg1, negando che suo figlio sia coinvolto nell’omicidio di una donna. Dopo settimane di notizie e speculazioni, ha affermato che le accuse sono infondate e ha descritto le voci come una vigliaccata. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con molte indiscrezioni circolate sui social e in programmi televisivi, mentre le indagini continuano a svolgersi senza che siano stati emessi provvedimenti ufficiali contro il giovane.

Dopo giorni e giorni di Discovery, indiscrezioni e suggestioni, intercettazioni mandate a loop in tv e infiniti dibattiti nei talk su indizi e prove, il papà dell’unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia che ha da poco notificato l’avviso di chiusura delle indagini, Andrea Sempio, rompe il silenzio. E lo fa rumorosamente: dal microfono del Tg1. Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi». «Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. E noi siamo forti per l’innocenza di mio figlio. È quello che ci sostiene.. Questa è una vigliaccata, di chi, non lo posso sapere. Lo dico io, così», ha urlato l’uomo davanti alle telecamere, respingendo fermamente ogni accusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, il papà di Andrea Sempio rompe il silenzio, lo sfogo al Tg1: mio figlio non ha ucciso Chara… è una vigliaccata (video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Andrea Sempio sotto choc: Non ho ucciso Chiara - Vita in diretta 01/05/2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: «Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi. È stata una vigliaccata»

Leggi anche: Il padre di Andrea Sempio al Tg1: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata"

Garlasco, Cataliotti torna ancora sullo scontrino di Sempio: La frase del papà non esiste, ironizzano L’avvocato Liborio Cataliotti, che difende Andrea Sempio indagato per il delitto di Garlasco, commenta le trascrizioni degli audio intercettati, che intendono c x.com

Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura il 6 maggio. Ha ucciso Chiara Poggi da solo reddit

Garlasco, parla il papà di Sempio al TG1: Mio figlio non ha ucciso Chiara PoggiGiuseppe Sempio, padre di Andrea, parla al TG1: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. blogsicilia.it

Delitto di Garlasco | Le parole del papà di Andrea Sempio: E’ innocente, era con me quella mattina!Il delitto di Garlasco oggi al Tg1 delle ore 13:30, con l'intervista a Giuseppe Sempio, papà di Andrea: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net