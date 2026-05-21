Garlasco gemelle Cappa chiedono accesso agli atti dell' inchiesta su Sempio | Possibile costituzione come parte civile

Le gemelle Cappa hanno presentato una richiesta di accesso agli atti dell'inchiesta in corso sulla morte di Sempio e hanno comunicato la possibilità di costituirsi come parte civile. Il 5 maggio sono state ascoltate come testimoni dagli investigatori, segnando il loro primo intervento nel quadro della nuova fase dell'indagine. La richiesta di accesso agli atti e l'eventuale costituzione come parte civile rappresentano passi ufficiali nel procedimento in corso.

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