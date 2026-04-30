La difesa di Alberto Stasi ha annunciato che, una volta ricevuta tutta la documentazione della procura, esaminerà gli atti e presenterà una richiesta di revisione. La dichiarazione riguarda il procedimento legato all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel paese di Garlasco. La questione torna al centro dell’attenzione giudiziaria, con le parti pronte a valutare eventuali nuovi elementi o errori nelle procedure passate.

“Appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti e presenteremo richiesta di revisione ”. È da questa dichiarazione che si riapre, ancora una volta, il fronte giudiziario sul delitto di Chiara Poggi. L’avvocata Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi, annuncia la strategia alla luce del capo d’imputazione formulato dalla Procura di Pavia, che oggi individua in Andrea Sempio l’unico responsabile dell’omicidio. L’indagato, all’epoca dell’omicidio 18enne amico del fratello della vittima, è stato convocato dai pm per essere sentito. Stasi, finora unico condannato in via definitiva, sta terminando di scontare una pena a 16 anni in regime di semilibertà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Presenteremo richiesta di revisione”, la difesa di Alberto Stasi attende il 415bis della procura di Pavia sul delitto di Garlasco

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