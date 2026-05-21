Garlasco 16 telefonate in una settimana | gioco sporco in Procura per salvare Sempio?

Nella giornata di oggi si sono susseguite notizie riguardanti un caso giudiziario a Garlasco, dove si è parlato di 16 telefonate intercettate in una settimana. Questi scambi telefonici sono stati oggetto di discussione in ambito legale e stanno attirando l’attenzione su possibili strategie adottate all’interno della Procura. Nel frattempo, su Rete 4 durante il programma È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, si sono verificati scontri tra i partecipanti, con toni accesi e discussioni animate.

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Animi caldi su Rete 4 durante il programma È sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Al centro del dibattito il delitto di Garlasco. In studio, tra gli ospiti, c'è l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, mentre in collegamento c'è il giornalista Marco Oliva. I due, già protagonisti in passato di accesi dibattiti, questa volta si trovano sulla stessa linea riguardo la fitta rete di telefonate che ci sarebbe stata tra l'ex responsabile della Polizia Giudiziaria e Andrea Sempio. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47705296 Un punto che fa piuttosto alterare De Rensis: "Prima vedevo il dottor Oliva che annuiva, ed è un attestato di merito che gli sto dando, sulle 16 telefonate ", dice l'avvocato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, 16 telefonate in una settimana: gioco sporco in Procura per salvare Sempio? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Garlasco, video intimi e telefonate: ecco le prove contro SempioA quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Garlasco, Sempio e quelle telefonate sospette. L’ex carabiniere: “Non l'ho mai agevolato"Pavia, 15 maggio 2026 – Tra i tanti misteri, ancora da risolvere o addirittura irrisolvibili, del caso Garlasco c’è anche quello delle quattro... De Rensis: Non si è mai visto che un inquirente faccia 16 telefonate all’indagato #garlasco #nonècartabianca x.com Garlasco, l’ex carabiniere Sapone ai pm di Brescia: Ho chiamato Sempio 16 volte, ma non ho agevolato nessunoL'ex carabiniere Silvio Sapone, sentito a Brescia il 17 novembre 2025, spiega le 16 telefonate a Sempio e nega di aver favorito l'indagato nel caso Garlasco. blogsicilia.it Garlasco, quali sono i 21 elementi della Procura di Pavia contro Sempio dalle telefonate all'impronta 33Caso Garlasco: i 21 elementi della Procura contro Andrea Sempio. Dal DNA all'impronta 33, tutte le nuove prove sull'omicidio di Chiara Poggi ... virgilio.it