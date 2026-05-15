Garlasco Sempio e quelle telefonate sospette L’ex carabiniere | Non l' ho mai agevolato

A Garlasco, nel procedimento legato alla morte di Chiara Poggi, si indaga su quattro telefonate inviate ad Andrea Sempio, recentemente accusato dell’omicidio. Le conversazioni risalgono al 21 gennaio 2017, data in cui si sono verificati gli eventi che hanno portato all’arresto dell’uomo. Un ex membro delle forze dell’ordine ha affermato di non aver mai facilitato il contatto con Sempio, ma le indagini continuano a cercare chiarimenti su quei contatti telefonici e sul loro possibile ruolo nel caso.

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