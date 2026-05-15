Garlasco Sempio e quelle telefonate sospette L’ex carabiniere | Non l' ho mai agevolato

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, nel procedimento legato alla morte di Chiara Poggi, si indaga su quattro telefonate inviate ad Andrea Sempio, recentemente accusato dell’omicidio. Le conversazioni risalgono al 21 gennaio 2017, data in cui si sono verificati gli eventi che hanno portato all’arresto dell’uomo. Un ex membro delle forze dell’ordine ha affermato di non aver mai facilitato il contatto con Sempio, ma le indagini continuano a cercare chiarimenti su quei contatti telefonici e sul loro possibile ruolo nel caso.

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Pavia, 15 maggio 2026 – Tra i tanti misteri, ancora da risolvere o addirittura irrisolvibili, del caso Garlasco c’è anche quello delle quattro telefonate, fatte ad Andrea Sempio – accusato da poco di aver ucciso Chiara Poggi –  il 21 gennaio 2017. Telefonate, senza risposta, realizzate dal  carabiniere Silvio Sapone, ora in pensione, convocato dalla Procura di Pavia il 17 novembre 2025 nella nuova indagine sull’omicidio. "Perché fece quelle chiamate?" è la domanda di chi indaga posta a Sapone. "Si pensava di sentire Sempio a verbale e l'ho chiamato per fargli la notifica. Poi i magistrati hanno cambiato idea perché lo volevano prima intercettare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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